Trump anuncia que reabrirá o espaço aéreo da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (29) que reabertura do espaço aéreo da Venezuela para voos comerciais, após uma conversa com a mandatária interina do país, Delcy Rodríguez.

— Acabei de falar com a presidente da Venezuela e a informei que vamos abrir todo o espaço aéreo comercial — disse Trump a jornalistas, no início de uma reunião de seu gabinete na Casa Branca.

— Os cidadãos americanos poderão ir muito em breve à Venezuela e estarão seguros lá — assegurou.

As companhias aéreas interromperam praticamente todos os voos para Caracas após uma advertência da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) em 21 de novembro, um prelúdio do ataque aéreo na madrugada de 3 de janeiro que capturou Nicolás Maduro. Este fechamento foi renovado várias vezes.

Segundo o republicano, as relações entre ambos os países "têm sido muito sólidas", em alusão ao novo governo em exercício.

— Temos as grandes companhias petrolíferas a caminho da Venezuela, inspecionando e escolhendo suas localizações, e (elas) vão trazer de volta uma riqueza tremenda para a Venezuela e para os Estados Unidos — explicou.

Trump afirmou que a Venezuela "vai ganhar mais dinheiro do que jamais ganhou, e isso é algo bom".

Com Maduro preso em Nova York à espera de julgamento por tráfico de drogas, os Estados Unidos improvisaram um esquema de controle dos lucros do petróleo venezuelano, que, depois de depositado no Catar, é transferido ao governo de Rodríguez, supostamente com um monitoramento mensal dos gastos.