Mundo

Nas redes sociais
Notícia

Trump ameaça Irã para tentar destravar acordo nuclear: "O próximo ataque será muito pior"

Presidente norte-americano afirmou que "enorme armada" segue em direção ao país e relembrou ataque contra instalações nucleares iraniana no último ano

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS