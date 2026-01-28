Trump ameaça Irã para tentar destravar acordo nuclear: "O próximo ataque será muito pior"

Trump deseja que Irã encerre a produção de armas nucleares. SAUL LOEB / AFP

A fim de pressionar o Irã por um acordo nuclear com os Estados Unidos, Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (28) que "uma enorme armada está a caminho" do país e "pronta para cumprir sua missão". A mensagem, em tom de ameaça, foi publicada na rede Truth Social.

"Uma enorme armada está a caminho do Irã. Ela se move rapidamente, com grande poder, entusiasmo e determinação", inicia o presidente dos Estados Unidos.

Na sequência, Trump cita a operação militar que os Estados Unidos realizaram para capturar Nicolás Maduro na Venezuela e sobe o tom de ameaça ao Irã.

"É uma frota maior, liderada pelo magnífico porta-aviões Abraham Lincoln, do que a enviada à Venezuela. Assim como no caso da Venezuela, está pronta, disposta e apta a cumprir sua missão rapidamente, com velocidade e violência, se necessário", prossegue.

Trump diz que esperar que o Irã "se sente à mesa de negociações o mais rápido possível". O presidente norte-americano cobra que o país chegue a um acordo para o fim da produção de armas nucleares.

O republicano também relembra a operação que os Estados Unidos coordenaram juntamente com Israel, em junho do ano passado, contra o Irã. Na ocasião, três instalações nucleares do iranianas foram atacadas com mísseis Tomahawk.

"O tempo está se esgotando, é realmente essencial! Como eu disse ao Irã uma vez, façam um acordo! Eles não fizeram, e houve a 'Operação Martelo da Meia-Noite', uma grande destruição do Irã. O próximo ataque será muito pior! Não deixem isso acontecer novamente", conclui.

Veja a publicação de Trump na íntegra