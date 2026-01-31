Tempestade Kristin deixa mais de 200.000 portugueses sem energia elétrica

Portugal se preparava neste sábado (31) para mais chuvas intensas, enquanto mais de 200.000 pessoas permaneciam sem energia elétrica, alguns dias após a tempestade Kristin atingir o país e provocar cinco mortes.

A agência meteorológica nacional, IPMA, colocou todo o território de Portugal continental em alerta para chuvas fortes até segunda-feira e pediu à população que acompanhe as informações.

A tempestade Kristin atingiu o centro e o norte de Portugal na noite de terça-feira, com ventos de intensidade equivalente a um furacão, o que provocou inundações, danos materiais e perturbações nos transportes.

Quase 211.000 pessoas permaneciam sem acesso à energia elétrica, principalmente no centro do país, segundo a E-Redes, a operadora da rede elétrica.

A maioria está no distrito de Leiria, centro de Portugal, onde a tempestade derrubou postes e linhas de alta tensão.

As autoridades utilizam geradores para manter o funcionamento de hospitais, sistemas de água e telecomunicações.

O prefeito de Leiria, Gonçalo Lopes, fez um apelo a voluntários para que ajudem nos reparos dos telhados danificados antes da chegada de mais chuvas.

"Esperamos mais chuva. É algo que nos preocupa", declarou ao canal de televisão SIC.