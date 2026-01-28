Susan Sarandon receberá o Prêmio Goya Internacional 2026

A atriz americana Susan Sarandon receberá o Prêmio Goya Internacional, concedido anualmente pelo cinema espanhol, em fevereiro, por representar "a combinação perfeita de talento e sucesso profissional, glamour e compromisso social e político", anunciou a Academia Espanhola de Cinema nesta quarta-feira (28).

A atriz e produtora nova-iorquina de 79 anos, vencedora do Oscar em 1996 por sua atuação como freira em "Os Últimos Passos de um Homem", receberá o prêmio em 28 de fevereiro na cerimônia do Prêmio Goya, o equivalente espanhol ao Oscar, que será realizada este ano em Barcelona.

A academia espanhola homenageia "uma das atrizes mais destacadas do cinema de Hollywood: com uma filmografia que inclui uma série de obras-primas inegáveis e filmes icônicos", como "Thelma & Louise", "As Bruxas de Eastwick", "The Rocky Horror Picture Show", "Atlantic City" e "Fome de Viver", explicou a instituição em comunicado.

Sarandon, que iniciou sua carreira na década de 1970, também é reconhecida por seu "corajoso compromisso político e social", observou a academia.

Criado em 2022, o Prêmio Goya Internacional já foi concedido a Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver e Richard Gere.

Este ano, "Los domingos", de Alauda Ruiz de Azúa, e "Sirat", filme de Óliver Laxe indicado a dois Oscars, lideram as indicações ao Goya com 13 e 11 nomeações, respectivamente.