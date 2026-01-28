SpaceX quer fazer IPO em data que coincida com alinhamento planetário e aniversário de Musk

A SpaceX pretende abrir seu capital na Bolsa de Valores em meados de junho, em uma data que coincida com um alinhamento planetário incomum e próxima do aniversário de seu fundador, Elon Musk, reportou o jornal Financial Times nesta quarta-feira (28).

A companhia espacial planeja lançar sua Oferta Pública Inicial (IPO) quando Júpiter e Vênus aparecerem próximos no céu, um alinhamento que ocorrerá pela primeira vez em mais de três anos, e está previsto para 8 e 9 de junho, segundo a publicação, que cita pessoas familiarizadas com o assunto.

A data da IPO, que segundo o diário econômico está sujeita a alterações, também seria próxima do aniversário de 54 anos de Musk, que se comemora em 28 de junho.

A SpaceX busca levantar US$ 50 bilhões (cerca de R$ 260 bilhões) com uma capitalização de mercado de US$ 1,5 trilhão (R$ 7,7 trilhões). Se bem-sucedida, esta será a maior oferta pública inicial da história, superando em muito os US$ 29 bilhões (R$ 150 bilhões, na cotação atual) levantados pela petrolífera saudita Saudi Aramco em 2019.

Em dezembro, a Bloomberg informou que a entrada da SpaceX na Bolsa poderia superar os 30 bilhões de dólares (R$ 155 bilhões), o que já seria um recorde.

O momento incomum desta oferta pública inicial evidencia o histórico de Musk de misturar caprichos pessoais com decisões empresariais.

Em 2018, ele tuitou sobre fechar o capital da Tesla com um preço de 420 dólares por ação, em referência ao 4:20, uma expressão habitualmente utilizada para se referir ao consumo de maconha.

Musk foi contrário a uma IPO da SpaceX no passado porque não concordava com o escrutínio exigido da Tesla, que tinha ações negociadas publicamente, e temia que o desejo do mercado por retornos financeiros entrasse em conflito com seu objetivo final de colonizar Marte.

Contudo, as últimas prioridades da SpaceX vão requerer investimentos significativos, o que levou o magnata a optar pela abertura de capital da empresa.

Entre essas prioridades está o desenvolvimento do Starship, o maior foguete já construído para missões à Lua e Marte, e planos para construir no espaço centros de dados para inteligência artificial.