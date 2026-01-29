Sheinbaum diz ter tido conversa 'cordial' por telefone com Trump sobre comércio e segurança

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse, nesta quinta-feira (29), que teve uma conversa por telefone "produtiva e cordial" com seu par americano, Donald Trump, sobre segurança e comércio entre os dois países.

Quanto ao tema da segurança, "os dois coincidimos que vamos muito bem", declarou Sheinbaum durante uma entrevista coletiva, em meio às ameaças de Trump de "atacar por terra" os cartéis do narcotráfico no México, uma possibilidade rejeitada várias vezes pela presidente.

Após a conversa, a governante de esquerda afirmou que "segue a revisão" do tratado de livre comércio T-MEC, que reúne Canadá, Estados Unidos e México.

O longo processo de revisão do tratado começou em setembro, quando os três países iniciaram consultas prévias com empresas e outros atores envolvidos.

Desde janeiro, as conversas continuam entre as equipes negociadoras governamentais com vistas a uma primeira reunião formal do Conselho do T-MEC para sua revisão, prevista para 1º de julho.

O acordo comercial é crucial para a economia do México, que envia mais de 80% de suas exportações aos Estados Unidos.

Sheinbaum acrescentou que seu homólogo americano reiterou interesse em que o México elimine "barreiras não tarifárias" que restringem o comércio entre os dois países.