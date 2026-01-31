Senado dos EUA aprova acordo para reduzir paralisação do governo; projeto seguirá para Câmara

Senado votou texto nesta sexta-feira (30), Câmara dos Representantes deve apreciar a matéria na segunda-feira. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Os senadores dos Estados Unidos aprovaram nesta sexta-feira (30) um projeto de lei orçamentária respaldado pelo presidente Donald Trump, que, embora não impeça uma paralisação da administração federal à meia-noite, deverá permitir que esta seja de curta duração.

Mesmo com esta votação, o fechamento parcial conhecido como "shutdown" entrará em vigor à meia-noite deste sexta-feira (2h da manhã de sábado em Brasília), porque a Câmara dos Representantes está fora de sessão até a segunda-feira (2), o que torna inevitável uma interrupção do financiamento do governo.

Passada a meia-noite, vários departamentos ficarão sem financiamento e deverão suspender parte de seus funcionários, como ocorreu durante o bloqueio entre outubro e novembro de 2025.

Em protesto pelas operações anti-imigração do governo Trump após a morte de ativistas em Minneapolis, os democratas se negavam a adotar o novo orçamento proposto para o Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), exigindo mudanças no Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE), que consideram fora de controle.

Segundo o acordo negociado entre a Casa Branca e os líderes democratas do Senado, os legisladores aprovaram cinco projetos de lei de financiamento pendentes para financiar a maior parte do governo federal até o final do ano fiscal, em setembro.

O financiamento para o DHS, por sua vez, foi separado e prorrogado por apenas duas semanas por meio de uma medida provisória, com o objetivo de dar tempo aos legisladores para negociar mudanças nas operações do departamento.

Trump respaldou publicamente o acordo e instou os legisladores de ambos os partidos a o apoiarem, ressaltando o seu desejo de evitar um segundo fechamento em seu segundo mandato.

"A única coisa que pode desacelerar o nosso país é outra paralisação longa e desastrosa do governo federal", declarou o republicano em sua plataforma Truth Social.