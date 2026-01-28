Sarah Mullally é confirmada como primeira mulher líder da Igreja Anglicana

Sarah Mullally tornou-se oficialmente, nesta quarta-feira (28), a primeira mulher líder espiritual da Igreja Anglicana, ao prestar juramento como arcebispa de Cantuária, em uma cerimônia na Catedral de São Paulo, em Londres.

Mullally, de 63 anos, ex-enfermeira, casada e mãe de dois filhos, é agora a máxima autoridade da comunidade anglicana, que conta com fiéis em 165 países.

Antes da cerimônia, Mullally prometeu dirigir a Igreja Anglicana com "calma e compaixão", em um momento "de divisão e incerteza em nosso mundo fragmentado".

A nova líder anglicana assumiu oficialmente o cargo, antes da sua entronização, solenidade que será realizada na Catedral de Cantuária em 25 de março. Mullally iniciará então o seu ministério público.

Segundo estimativas de bases de dados cristãs, como a World Christian Database, existem cerca de 958.000 anglicanos em toda a América Latina, sendo o Brasil, com 103.000, o país com a maior comunidade. Fontes da Igreja Anglicana na Espanha contabilizam em cerca de 20.000 os seus fiéis nesse país.

Mullally tornou-se em 2018 a primeira bispa de Londres, quatro anos após ter sido autorizada a nomeação de mulheres nesse cargo.

A nova arcebispa de Cantuária terá de enfrentar profundas divisões entre os anglicanos.

Sua nomeação em outubro foi celebrada como um feito histórico, mas também criticada. O arcebispo Henry Ndukuba, da Igreja da Nigéria, considerou-a "devastadora", afirmando que "a maioria dos anglicanos" não deseja que uma mulher esteja à frente da comunidade.

A cerimônia na catedral foi brevemente interrompida pelos gritos de um homem entre o público, que foi escoltado para fora.

Sarah Mullally expressou nesta quarta-feira, em entrevista a meios britânicos, gratidão pelo "amplo apoio, incluindo de homens". Mas acrescentou que "é justo dizer que, tanto em minhas funções seculares como dentro da Igreja, por vezes enfrentei misoginia".

Mullally foi nomeada sucessora de Justin Welby, que anunciou sua renúncia em janeiro de 2025 em meio a um escândalo de abuso sexual.