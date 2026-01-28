Rússia vê avanço em negociações técnicas e confirma continuidade de grupo sobre a Ucrânia

O Kremlin avaliou como um avanço o início das discussões técnicas sobre temas caracterizados como "complexos" ligados a uma solução para a guerra na Ucrânia e confirmou que o trabalho do grupo trilateral seguirá em andamento. As informações foram dadas pelo porta-voz do presidente da Rússia, Dmitry Peskov, em declarações a jornalistas, segundo o pool de imprensa do Kremlin organizado pela agência russa RIA Novosti.

Segundo Peskov, o simples fato de as partes terem iniciado o debate de questões sensíveis já representa um passo adiante no processo. "De modo geral, o fato de que, em nível técnico, esteja sendo discutido todo um conjunto de temas complexos ligados ao acordo pode, em termos gerais, já ser considerado um avanço. É o início desse diálogo", afirmou, ao ser questionado sobre a existência de progresso nas negociações do ponto de vista do Kremlin.

O porta-voz também ressaltou que houve entendimento para a continuidade dos trabalhos do grupo trilateral sobre a Ucrânia. "São negociações muito complexas, que começaram em nível técnico. Como vocês sabem, foi alcançado um entendimento para que elas continuem. O trabalho seguirá", disse Peskov aos jornalistas.