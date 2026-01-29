Preocupação com Irã leva a forte alta do petróleo

Os preços do petróleo fecharam em forte alta nesta quinta-feira (29), em níveis não vistos desde o fim do verão passado, diante do medo do mercado de uma intervenção dos Estados Unidos no Irã, o que afetaria a produção de petróleo desse país.

O barril do Brent para entrega em março subiu 3,38%, aos US$ 70,71, o preço de fechamento mais alto desde o fim de julho.

Após subir mais de 5% durante o dia, o WTI para o mesmo mês fechou em alta de 3,50%, aos US$ 65,42. Em uma semana, seu preço aumentou mais de 10%.

"A velocidade da reação nos preços do petróleo sugere que os mercados veem como um risco real e iminente uma ação militar dos Estados Unidos contra o Irã", e que "a probabilidade de uma intervenção direta" aumenta, disse Jorge Leon, da Rystad Energy.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu de Teerã um acordo nuclear, e advertiu ontem que "o tempo está se esgotando". O Irã responderá "imediatamente" em caso de ataque, disse hoje o porta-voz do seu Exército, que alertou que "muitas bases" americanas na região estão ao alcance dos mísseis iranianos.

David Morrison, da Trade Nation, explicou que a preocupação está relacionada a possíveis "perturbações no fornecimento, principalmente no Estreito de Ormuz", por onde passam 20% da produção mundial de petróleo.

Giovanni Staunovo, da UBS, disse à AFP que, além do risco do Irã, os preços são impulsionados "pelas perturbações no Cazaquistão", no campo petrolífero de Tengiz, o que "retirou um número significativo de barris do mercado". Também há interrupções temporárias na produção americana de petróleo "devido ao frio".