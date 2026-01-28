Nossos aliados da Otan devem se tornar mais fortes, diz secretário de Estado dos EUA

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse nesta quarta-feira (28) que os parceiros dos Estados Unidos na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) precisam se fortalecer, criticando a lentidão dos países europeus do bloco militar em aumentarem seus gastos militares. "Eles precisam ter iniciativa", disse Rubio ao cobrar que os outros países da Otan elevem seus gastos em defesa até 5% do PIB conforme estabelecido. "A Otan será mais forte se nossos aliados se fortalecerem".

Quando questionado por senadores, durante audiência no Congresso americano, sobre um afastamento dos EUA de seus aliados históricos na Otan, Rubio disse que as obrigações do bloco militar precisam ser "repensadas", sugerindo que as garantias da aliança teriam pouca relevância sem o apoio norte-americano.

Sobre a Groenlândia, Rubio disse que reuniões técnicas estão acontecendo nesta quarta e que a relação dos EUA com os países europeus está numa "boa posição" no momento. "Acredito que esses processos darão bons resultados para todos os envolvidos", disse o secretário.