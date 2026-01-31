Nomes famosos citados nos arquivos do caso Epstein

Um novo lote de documentos publicados na sexta-feira (30), relacionados à investigação do falecido agressor sexual Jeffrey Epstein, contém referências a várias figuras públicas..

O presidente Donald Trump, o cofundador da Microsoft Bil Gates, o secretário de Comércio Howard Lutnick e o bilionário britânico Richard Branson estão entre os mencionados.

A AFP resume o conteúdo dos arquivos sobre os famosos. Nenhum deles está sendo investigado atualmente por este caso.

- Donald Trump -

Os arquivos contêm uma lista, elaborada pelo FBI, de acusações de agressão sexual relacionadas ao presidente Donald Trump, muitas delas procedentes de ligações anônimas e informações não verificadas.

As acusações, algumas de fontes indiretas, foram apresentadas por telefone ou eletronicamente ao Centro Nacional de Operações de Ameaças do FBI.

O documento sugere que os investigadores seguiram várias informações apresentadas. Outras foram consideradas pouco críveis.

Trump negou reiteradamente qualquer irregularidade relacionada a Epstein.

"Alguns documentos contêm alegações falsas e sensacionalistas contra o presidente Trump, que foram apresentadas ao FBI pouco antes da eleição de 2020. É importante esclarecer que estas afirmações não têm fundamento e são falsas", afirmou o Departamento de Justiça em um comunicado.

- Bill Gates -

Em um rascunho de e-mail incluído nos documentos, Epstein alega que Gates teve relações extraconjugais.

O financista escreveu que sua relação com o fundador da Microsoft incluiu "ajudar Bill a conseguir drogas para lidar com as consequências de seus encontros sexuais com mulheres russas, até facilitar encontros ilícitos com mulheres casadas".

A Fundação Gates divulgou um comunicado à imprensa no qual nega as acusações "absolutamente absurdas de um mentiroso conhecido".

- Richard Branson -

Os arquivos mostram uma relação amistosa com o bilionário britânico, cofundador do Virgin Group.

Branson escreveu em um e-mail enviado a Epstein, em 11 de setembro de 2013: "Foi um verdadeiro prazer vê-lo ontem. Os caras dos esportes aquáticos não param de falar disso! Adoraria vê-lo quando estiver pela região. Desde que traga o seu harém!".

Um representante da empresa de Branson declarou, na sexta-feira, que "qualquer contato que Richard e Joan Branson tiveram com Epstein ocorreu apenas em poucas ocasiões há mais de 12 anos e se limitou a encontros em grupo ou de negócios", segundo relatos da imprensa americana.

"Richard acredita que as ações de Epstein foram abomináveis e apoia o direito à justiça para suas diversas vítimas", acrescentou.

O porta-voz garantiu que Branson jamais teria usado o termo "harém" se todos os fatos fossem conhecidos e que estava simplesmente repetindo uma palavra utilizada por Epstein.

- Elon Musk -

Os arquivos contêm inúmeras trocas de mensagens entre Epstein e Musk.

Em novembro de 2012, Epstein enviou um e-mail a Musk perguntando: "Quantas pessoas irão com você no helicóptero para a ilha?".

"Provavelmente apenas Talulah e eu. Em que dia/noite será a festa mais selvagem na sua ilha?", respondeu o empresário bilionário.

Musk afirmou neste sábado na rede social X que estava "muito ciente de que parte da correspondência por e-mail com (Epstein) poderia ser mal interpretada e usada por detratores" para difamá-lo.

"Isso não me importa, mas o que me importa é que ao menos tentemos processar aqueles que cometeram crimes graves com Epstein, especialmente no que diz respeito à atroz exploração de meninas menores de idade", escreveu.

- Andrew Mountbatten-Windsor -

O ex-príncipe Andrés convidou Epstein para visitá-lo no Palácio de Buckingham em setembro de 2010, durante uma viagem do financista a Londres.

Uma troca de e-mails mostra que Epstein escreveu: "A que horas você gostaria que eu fosse... também vamos precisar... de um momento de privacidade".

Andrew respondeu: "Poderíamos jantar no Palácio de Buckingham e teríamos muita privacidade".

O convite foi feito um mês após Epstein ter se oferecido para apresentá-lo a uma mulher russa de 26 anos, segundo os documentos.

O ex-príncipe disse que "ficaria encantado em vê-la", mas não há indícios de que o encontro tenha ocorrido.

- Howard Lutnick -

Os e-mails revelam que Epstein e o empresário Lutnick, atual secretário de Comércio de Trump, planejaram almoçar na ilha caribenha de Epstein, em dezembro de 2012.

"Vamos de St. Thomas", escreveu a esposa de Lutnick à secretária de Epstein, perguntando onde deveriam ancorar.

- Steve Tisch -

Vários e-mails sugerem que Epstein apresentou inúmeras mulheres a Steve Tisch, produtor, de 76 anos, dos filmes "Forrest Gump" e "Negócio Arriscado" e coproprietário do time de futebol americano New York Giants.

Em uma troca de mensagens com Tisch, Epstein descreve uma mulher como "russa, raramente diz toda a verdade, mas é divertida".