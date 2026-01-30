Morre Catherine O'Hara, estrela de 'Esqueceram de Mim'

Catherine O'Hara, vencedora do Emmy e estrela do filme "Esqueceram de Mim" e da série de televisão "Schitt's Creek", morreu aos 71 anos, informou nesta sexta-feira (30) seus representantes.

A morte de O'Hara foi confirmada à AFP por telefone pelo escritório de Marc Gurvitz, integrante de sua equipe de representação, sem revelar detalhes adicionais.

De acordo com o portal Page Six, a atriz canadense teria sido levada de ambulância na madrugada desta sexta-feira a um hospital em Los Angeles.

Os paramédicos teriam chegado à casa da estrela no luxuoso bairro de Brentwood após uma chamada de emergência e a transportaram em estado "grave" para um centro médico, onde ela faleceu, detalhou o veículo de comunicação.

O'Hara desenvolveu uma extensa carreira no cinema e na televisão, com papéis de destaque em filmes como "Os Fantasmas se Divertem" e, mais recentemente, na sátira da Apple TV+ sobre Hollywood, "The Studio".

- Carisma nas telas -

O'Hara nasceu em Toronto em 1954, onde iniciou a carreira no grupo de improvisação Second City Theatre, ao lado de Eugene Levy, com quem colaboraria em várias produções, incluindo a série de grande sucesso "Schitt's Creek".

Sua estreia no cinema aconteceu justamente ao lado de Levy, em "Imagem Dupla" (1980).

Após vários papéis na televisão, O'Hara conquistou o público com seu papel em "Os Fantasmas se Divertem", de Tim Burton, no qual interpretou Delia, a fútil madrasta de Lydia Deetz, personagem interpretada por Winona Ryder.

Dois anos depois, outro papel maternal consolidaria seu carisma nas telas ao interpretar a mãe de Macaulay Culkin na comédia de grande bilheteria "Esqueceram de Mim", que impulsionou a carreira do então ator infantil.

O'Hara retomaria o papel na sequência "Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York" (1992) e colaboraria novamente com Burton ao dar voz a Sally, protagonista da animação "O Estranho Mundo de Jack".

Em seguida, vieram uma série de papéis na televisão, incluindo participações em "Segura a Onda", "Modern Family" e na distópica "The Last of Us".

Mas foi, sem dúvida, seu papel protagonista em "Schitt's Creek" que a tornou uma referência contemporânea.

Na pele de Moira, uma esposa rica que vai à falência e tenta se adaptar à sua nova realidade econômica, O'Hara cativou o público, e suas falas ácidas tornaram-se referências nas redes sociais.

- "Eternamente agradecido" -

A morte da atriz, indicada ao Globo de Ouro por seu trabalho em "The Studio", ao lado de Seth Rogen, comoveu fãs e colegas.

"Mãe, achei que ainda tivéssemos tempo. Eu queria mais, queria sentar em uma cadeira ao seu lado. Eu te ouvi, mas havia muito mais a dizer", escreveu Culkin nesta sexta-feira em uma publicação emocionante no Instagram.

"Eu te amo, nos veremos", acrescentou na legenda de duas fotos ao lado de O'Hara: uma durante as filmagens do longa e outra várias décadas depois.

"Foi incrível estar ao seu lado. Eternamente agradecido", escreveu o ator Pedro Pascal, com quem dividiu a tela em "The Last of Us".

A carismática atriz era casada com Bo Welch, um designer de produção premiado por seu trabalho em filmes como "Edward Mãos de Tesoura", também de Tim Burton.

O casal teve dois filhos, Matthew e Luke.