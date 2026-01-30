Ministério Público interroga presidente peruano Jerí por tráfico de influências

O procurador-geral do Peru interrogou nesta sexta-feira (30) o presidente interino peruano, José Jerí, no âmbito de uma investigação preliminar por suposto tráfico de influência após um encontro encoberto com um empresário chinês que teve contratos com o Estado.

"Acabamos de tomar o depoimento do senhor presidente, ele respondeu a todas as perguntas que lhe foram feitas", disse a jornalistas o procurador-geral do Peru, Tomás Aladino Gálvez, após concluir a diligência no Palácio do Governo.

A apuração sobre Jerí, de 39 anos, estendeu-se por três horas, durante as quais ele respondeu a cerca de 30 perguntas, segundo o procurador.

O mandatário comunicou ao Ministério Público (MP) que entregará um relatório de suas ligações telefônicas como parte dos trâmites da investigação.

O MP abriu investigações preliminares contra Jerí em 12 de janeiro por suposto tráfico de influência e patrocínio ilegal de interesses, depois que a imprensa revelou vídeos de dois encontros com o empresário chinês Zhihua Yang.

Jerí goza de imunidade durante seu mandato e só poderá enfrentar um eventual processo penal depois de julho, quando deixar o poder.

Em sua defesa, Jerí disse diante de uma comissão do Congresso que é vítima de um "complô" para forçar sua renúncia.

O governante tomou posse em 10 de outubro em substituição a Dina Boluarte, destituída pelo Congresso em meio a protestos massivos pela crise de segurança decorrente do aumento da extorsão e do sicariato.

O Peru elegerá presidente e um novo Congresso em 12 de abril, em um processo do qual Jerí não poderá participar por lei.

Seus encontros com Yang causaram suspeitas, porque em um deles ele é visto entrando à noite em um restaurante com a cabeça coberta pelo capuz de um moletom.