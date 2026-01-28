Militares e policiais da Venezuela juram lealdade à presidente interina

Militares e policiais venezuelanos juraram nesta quarta-feira (28) "lealdade e subordinação absoluta" a Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela, após a queda do presidente Nicolás Maduro no início do mês, em uma incursão americana.

A Força Armada venezuelana, pilar da chamada revolução bolivariana, já havia expressado anteriormente seu reconhecimento a Rodríguez.

O ato foi realizado diante de 3.200 militares, que desfilaram perante a primeira presidente do país, a quem entregaram o bastão de comando e a espada do herói da Independência, Simón Bolívar.

"Juramos lealdade e subordinação absoluta", disse o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, que também expressou um "compromisso de fidelidade" da instituição.

"É um momento inédito da República (...) por ser a primeira vez que uma mulher assume a presidência da República e que, em consequência, assume também o título de comandante em chefe da Força Armada Nacional Bolivariana".

O ministro do Interior, Diosdado Cabello, também expressou lealdade em nome das forças policiais.

"Nossa lealdade à Constituição nacional e à sua presidente interina é absoluta, porque entendemos que defender sua gestão é defender a continuidade do governo e a integridade do povo venezuelano", afirmou o poderoso dirigente chavista.