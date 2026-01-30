Maersk passará a operar portos no Canal do Panamá após anulação de contrato com a Hutchison

A empresa dinamarquesa Maersk assumirá temporariamente a gestão de dois portos importantes nas entradas do Canal do Panamá, anteriormente pertencentes à empresa de Hong Kong CK Hutchison, cuja concessão foi anulada pela Justiça, anunciou a autoridade marítima panamenha nesta sexta-feira (30).

Em uma decisão fortemente contestada pela China e pela empresa, a Suprema Corte de Justiça do Panamá invalidou os contratos da Hutchison na quinta-feira, após ameaças do presidente americano, Donald Trump, de retomar o controle da hidrovia interoceânica, que ele considera estar sob controle de Pequim.

O governo panamenho "contará, oportunamente, com o apoio especializado da APM Terminals (subsidiária da Maersk) como administradora temporária" dos portos de Balboa e Cristóbal, anunciou a Autoridade Marítima do Panamá (AMP) em comunicado.