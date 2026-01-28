Lula encontra presidente eleito do Chile; na pauta, o aprofundamento das relações bilaterais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se na noite de nesta terça-feira, 27, por uma hora e meia, com o presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, na Cidade do Panamá, onde ocorre o Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. De acordo com nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), ambos reiteraram a importância de manter e aprofundar as relações bilaterais entre Brasil e Chile, com foco na ampliação da cooperação em áreas como infraestrutura, energia renovável, comércio e turismo.

Segundo a Secom, Lula enfatizou que o programa Rotas de Integração Sul-americana está estruturando dois corredores bioceânicos que utilizarão portos chilenos para facilitar a integração entre Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Chile, fortalecendo a conectividade regional.

Os dois líderes falaram também da necessidade de promover a estabilidade regional, reforçar a segurança pública e intensificar ações conjuntas de combate ao crime organizado. E instruíram seus ministros das Relações Exteriores a se reunirem, nos próximos meses, com o objetivo de explorar novas áreas de cooperação e aprofundar as relações bilaterais.