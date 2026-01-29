Lucro trimestral da Apple dispara graças às vendas de iPhones na China

A Apple anunciou nesta quinta-feira (29) um lucro líquido recorde nos últimos três meses de 2025, impulsionado pelo aumento das vendas do iPhone, seu produto emblemático, na China.

O gigante da tecnologia registrou ganhos de 42,1 bilhões de dólares, com receitas de 143,8 bilhões de dólares no trimestre.

"O iPhone teve o melhor trimestre já registrado, graças a uma demanda sem precedentes", afirmou o diretor-presidente da empresa da maçã, Tim Cook, em um boletim de resultados.

As vendas do iPhone cresceram em todo o mundo, alcançando 25,5 bilhões de dólares no crucial mercado chinês no último trimestre do ano passado, frente a 18,5 bilhões de dólares no mesmo período do ano anterior, segundo a empresa.