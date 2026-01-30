Kremlin diz que Trump pediu a Putin para deter ataques contra Kiev até 1/2

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, para interromper ataques contra Kiev "até 1º de fevereiro", informou o Kremlin, dando a entender que Moscou aceitou o pedido.

Trump afirmou que fez o pedido devido ao "frio extremo" na Ucrânia, enquanto o Kremlin afirmou que o apelo foi feito para ajudar nas negociações.

A data do pedido não foi revelada pelo presidente americano, nem por Moscou.

"Posso dizer que o presidente Trump, de fato, fez um pedido pessoal ao presidente Putin para que se abstivesse de atacar Kiev por uma semana, até 1º de fevereiro, com o objetivo de criar condições favoráveis para as negociações", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Ele não mencionou que o pedido estivesse relacionado às temperaturas gélidas, apresentando a demanda como um apelo para facilitar as negociações, no contexto em que Washington defende o fim da guerra de quase quatro anos entre os países vizinhos.

Os ataques russos contra a rede energética da Ucrânia deixaram milhares de pessoas sem calefação em Kiev durante um inverno excepcionalmente frio.

O pior da onda de frio deve chegar depois de 1º de fevereiro. A agência meteorológica da Ucrânia advertiu que as temperaturas podem cair a 30 graus negativos nos próximos dias.

"Pedi pessoalmente ao presidente Putin que não disparasse contra Kiev e as diferentes cidades durante uma semana", disse Trump em uma reunião de gabinete na Casa Branca na quinta-feira, acrescentando que foi "devido ao frio, ao frio extremo".

O último ataque russo em larga escala contra Kiev aconteceu na noite de 23 para 24 de janeiro.