Justiça espanhola confirma garantias do Equador para extradição de Álex Alcívar

A Justiça espanhola aceitou as garantias de segurança recebidas do Equador para Álex Alcívar, irmão de William Alcívar, líder do grupo Los Tiguerones e envolvido na tomada de uma emissora de televisão ao vivo, o que abre caminho para sua extradição, segundo decisão judicial divulgada nesta quarta-feira (28).

A Audiência Nacional declarou que "as garantias exigidas da República do Equador foram cumpridas" para "a extradição para o referido Estado de Alex Iván Alcívar Bautista", suposto membro do grupo Los Tiguerones, de acordo com a decisão datada de 20 de janeiro e divulgada nesta quarta-feira.

Por outro lado, a Audiência deixou em liberdade William Alcívar, conhecido como "comandante Willy", no início de janeiro, alegando que não havia recebido garantias de que sua vida não correria perigo nas prisões equatorianas.

Ambos os irmãos foram presos na cidade catalã de Segur de Calafell, no nordeste da Espanha, no final de 2023, em uma operação conjunta das forças de segurança equatorianas e espanholas.

Originário da Catalunha, 'comandante Willy' "continuou coordenando e dirigindo as atividades terroristas realizadas por sua organização no Equador", explicou a Guarda Civil espanhola na época de sua prisão.

O grupo 'Los Tiguerones' é acusado de ter atacado os estúdios da emissora equatoriana TC em Guayaquil no início de 2024, um ataque cujas imagens impressionantes viralizaram no mundo todo e agravaram a crise de segurança no Equador.

O grupo também é suspeito de estar por trás do assassinato de um promotor que investigava o ataque à emissora.