Justiça dos EUA nega pedido para suspender operações anti-imigração em Minnesota

Uma juíza americana rejeitou neste sábado (31) o pedido de Minnesota para obrigar o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês) a suspender as operações no Estado, que causaram a morte de dois manifestantes pelas mãos de agentes e vêm gerando protestos em massa.

Em paralelo, outro juiz ordenou que as autoridades libertassem uma criança de cinco anos e o pai dela, detidos durante uma operação do ICE em 20 de janeiro em Minneapolis, a maior cidade do Estado. O caso comoveu o país e o mundo.

No último mês, milhares de agentes federais, muitos deles encapuzados, realizaram diversas operações em Minnesota no âmbito de uma campanha anti-imigração impulsionada pelo presidente Donald Trump.

Os métodos e as mortes de dois manifestantes pelas mãos de agentes federais em Minneapolis provocam protestos em massa, com milhares de pessoas desafiando o frio polar para exigir o fim dessas operações.

Minnesota argumentou que a operação ordenada pelo governo violava os direitos estaduais, mas a juíza federal Katherine Menendez escreveu em sua decisão: "Em definitiva, o tribunal considera que o balanço dos prejuízos não favorece de forma decisiva a concessão de uma medida cautelar".

Menendez ponderou que essa decisão não constitui um julgamento definitivo sobre a ação geral apresentada pelo Estado. Ela também não se pronunciou sobre se as operações violentas do ICE contra os migrantes infringiam a lei.

A sentença ocorre após o protesto massivo de dezenas de milhares de habitantes de Minnesota na sexta-feira (30) contra a operação Metro Surge, à qual também se opõe a liderança democrata do Estado.

A secretária de Justiça, Pam Bondi, celebrou a decisão da juíza como uma "enorme vitória judicial", enquanto o prefeito de Minneapolis, o democrata Jacob Frey, disse estar decepcionado.