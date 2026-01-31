Justiça dos EUA nega pedido para suspender operações anti-imigração em Minnesota

Uma juíza americana rejeitou neste sábado (31) o pedido de Minnesota para obrigar o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês) a suspender as operações no Estado, que causaram a morte de dois manifestantes pelas mãos de agentes e vêm gerando protestos em massa.
Em paralelo, outro juiz ordenou que as autoridades libertassem uma criança de cinco anos e o pai dela, detidos durante uma operação do ICE em 20 de janeiro em Minneapolis, a maior cidade do Estado. O caso comoveu o país e o mundo.
No último mês, milhares de agentes federais, muitos deles encapuzados, realizaram diversas operações em Minnesota no âmbito de uma campanha anti-imigração impulsionada pelo presidente Donald Trump.
Os métodos e as mortes de dois manifestantes pelas mãos de agentes federais em Minneapolis provocam protestos em massa, com milhares de pessoas desafiando o frio polar para exigir o fim dessas operações.
Minnesota argumentou que a operação ordenada pelo governo violava os direitos estaduais, mas a juíza federal Katherine Menendez escreveu em sua decisão: "Em definitiva, o tribunal considera que o balanço dos prejuízos não favorece de forma decisiva a concessão de uma medida cautelar".
Menendez ponderou que essa decisão não constitui um julgamento definitivo sobre a ação geral apresentada pelo Estado. Ela também não se pronunciou sobre se as operações violentas do ICE contra os migrantes infringiam a lei.
A sentença ocorre após o protesto massivo de dezenas de milhares de habitantes de Minnesota na sexta-feira (30) contra a operação Metro Surge, à qual também se opõe a liderança democrata do Estado.
A secretária de Justiça, Pam Bondi, celebrou a decisão da juíza como uma "enorme vitória judicial", enquanto o prefeito de Minneapolis, o democrata Jacob Frey, disse estar decepcionado.
"Essa decisão não muda o que as pessoas viveram aqui: o medo, a perturbação e os danos causados por uma operação federal que nunca deveria ter ocorrido em Minneapolis", acrescentou em um comunicado.