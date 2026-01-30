Juíza rejeita acusações de homicídio contra Luigi Mangione por morte de CEO de seguradora nos EUA

Luigi Mangione foi preso em dezembro de 2024. SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A juíza distrital dos Estados Unidos Margaret Garnettre rejeitou a acusação federal de homicídio movida contra Luigi Mangione, suspeito de assassinar o CEO a UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Segundo o g1, a magistrada considerou a acusação tecnicamente falha, o que impede que os promotores do caso peçam pena de morte para Mangione.

Leia Mais Quem é Luigi Mangione, suspeito de ter assassinado CEO americano

Ele ainda responderá pelas acusações de perseguição, que acarretam pena máxima de prisão perpétua.

Luigi Mangione, 26 anos, já havia se declarado "inocente" do crime. Ele foi preso em dezembro de 2024 e aguarda julgamento, que ainda não foi agendado.

Relembre o caso

Brian Thompson, 50 anos, CEO da UnitedHealthcare, morreu em dezembro de 2024 após ser baleado em frente a um hotel em Nova York, nos Estados Unidos.

O assassino conseguiu fugir. A polícia realizou buscas com helicópteros e cães farejadores e analisando as câmeras da cidade, onde Luigi Mangione foi identificado como suspeito de ter ligação com o crime.

No momento da autuação, além da "arma fantasma", o suspeito levava um manifesto escrito a mão com críticas aos planos de saúde dos EUA, conforme relato de policiais ao jornal The New York Times.

Quem é Luigi Mangione?

Conforme informações da imprensa internacional, ele era considerado um aluno brilhante e se formou em uma das melhores universidades do país. De acordo o NY Post, Mangione cursou Ciência da Computação na Penn State University, com foco em inteligência artificial, e havia sido o orador de sua turma no Ensino Médio.

Nas redes sociais, Mangione já havia demonstrado interesse pela vida de serial killers, como Ted Kaczynski (1942-2023). Conhecido como "Unabomber", o assassino era um gênio da matemática que mandava cartas-bomba aos alvos.

De acordo com o LinkedIn, Mangione morava em Honolulu, no Havaí, mas trabalhava como engenheiro de dados em uma companhia automotiva sediada na Califórnia.

A capa de seu perfil no X (antigo Twitter) tem a foto de um raio-x de sua coluna com pinos cirúrgicos. Conforme R.J. Martin, que morou com ele por cerca de um ano, Mangione sofria de fortes dores nas costas. Uma vez, após fazer aulas de surfe, ele precisou ficar de cama por cerca de uma semana em função desse problema de saúde, contou.

— Foi realmente traumático e difícil, sabe, quando você está na casa dos 20 e poucos anos e não consegue fazer algumas coisas básicas — explicou Martin à CNN.

Segundo o ex-colega de casa, as dores atrapalhavam a vida do jovem em diversos aspectos, incluindo os relacionamentos amorosos.

— Sua coluna estava meio desalinhada. Ele disse que suas vértebras inferiores estavam fora e acho que beliscou um nervo — contou ele ao canal norte-americano.

Leia Mais Donald Trump indica Kevin Warsh para a presidência do Fed

— Ele sabia que namorar e ter intimidade física com sua condição nas costas não era possível.