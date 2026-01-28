Irã 'responderá como nunca antes' em caso de ataque dos EUA

O Irã "responderá como nunca antes" caso seja atacado pelos Estados Unidos, reagiu nesta quarta-feira (28) a missão iraniana nas Nações Unidas, após o presidente americano, Donald Trump, declarar que "o tempo está se esgotando" para alcançar um acordo nuclear.

"O Irã está pronto para um diálogo com base no respeito mútuo e nos interesses comuns - MAS, SE FOR PRESSIONADO, IRÁ SE DEFENDER E RESPONDERÁ COMO NUNCA ANTES!", escreveu a missão no X, ao lado de uma captura de tela da ameaça feita por Trump nas redes sociais nesta quarta-feira.

O presidente americano urge ao Irã que "se sente à mesa em breve para negociar um acordo justo e equitativo para todas as partes - ARMAS NUCLEARES NÃO", escreveu, destacando que um contingente significativo da Marinha americana está se dirigindo ao país.