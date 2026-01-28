Irã diz que haverá "resposta imediata" caso seja atacado pelos EUA: "O início de uma guerra"

Aos 86 anos, Khamenei acumula funções máximas dentro do regime iraniano. KHAMENEI.IR / AFP

Após Donald Trump ameaçar uma ofensiva militar no Irã caso não haja acordo nuclear, o país afirmou que haverá uma resposta imediata aos Estados Unidos em caso de ataque.

Ali Shamkhani, assessor do Líder Supremo do Irã, o Aiatolá Ali Khamenei, afirmou nesta quarta-feira (28) que um ataque dos Estados Unidos será considerado "o início de uma guerra".

"Qualquer ação militar dos Estados Unidos, de qualquer origem e em qualquer nível, será considerada o início de uma guerra, e a resposta será imediata, abrangente e sem precedentes, dirigida ao agressor, ao coração de Tel-Aviv e a todos aqueles que o apoiam", escreveu na rede social X, em referência também a Israel.

Shamkhani publicou a mensagem em três idiomas diferentes – persa, árabe e hebraico. Ele também e acrescentou que um "ataque limitado" pelos EUA seria apenas uma "ilusão".

De forma semelhante, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou que forças armadas iranianas estão prontas, "com o dedo no gatilho", para responder a qualquer agressão, segundo a agência de notícias Mehr.