Irã: forças navais devem realizar novos exercícios com munição real perto do Estreito de Ormuz

As forças navais da Guarda Revolucionária do Irã devem realizar exercícios com munição real na próxima semana no Estreito de Ormuz, ponto estratégico para o fluxo de 20% do petróleo e gás natural do mundo, de acordo com postagem no X da Press TV, a primeira rede iraniana internacional de notícias, nesta quinta-feira, 29.

Segundo a Reuters, citando também o canal de televisão iraniano, as ações acontecerão no domingo (1º) e na segunda-feira (2).

Mais cedo, a BBC informou que o Irã realizou exercícios similares perto da região e, de acordo com a analista principal da empresa de consultoria de risco Sibylline, Megan Sutcliffe, as operações começaram na terça-feira, 27.

"Parte desses exercícios incluiu o deslocamento do veículo de transporte de drones IRIS Shahid Bagheri dentro de suas águas territoriais", disse a especialista ao periódico britânico.