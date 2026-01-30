Instituto Nobel confirma vazamento do nome de Machado como ganhadora

O Instituto Nobel confirmou, nesta sexta-feira (30), que o nome da ganhadora do prêmio do Nobel da Paz 2025, a opositora venezuelana María Corina Machado, foi divulgado de maneira "ilegal" antes do anúncio oficial.

Durante a madrugada de 9 para 10 de outubro, dia do anúncio, as probabilidades de que Machado ganhasse o prêmio dispararam de 3,75% para cerca de 73%, ao longo de poucas horas na plataforma de apostas Polymarket.

No entanto, nenhum especialista nem meio de comunicação havia mencionado a líder da oposição venezuelana entre as favoritas.

Diante disso, o Instituto Nobel decidiu abrir uma investigação interna.

"Pode-se afirmar com certeza que alguns atores conseguiram obter ilegalmente informações sobre a decisão" do Comitê, indicou, nesta sexta-feira, o porta-voz do Instituto Nobel, Erik Aasheim, à AFP.

"Nossas investigações não permitiram estabelecer como a informação foi obtida, nem a identidade da pessoa ou entidade que a conseguiu, nem se foi um agente privado ou estatal", acrescentou.

O Instituto informou ter identificado vulnerabilidades em seu sistema informático e que fez correções.

"Não é absurdo considerar a possibilidade de um agente estatal", declarou por sua vez o diretor do Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, ao jornal Verdens Gang (VG).

Excluída da disputa pela eleição presidencial de 2024 na Venezuela, María Corina Machado foi agraciada "por seu trabalho incansável em favor dos direitos democráticos do povo venezuelano e pela sua luta por uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".

A opositora, de 58 anos, que dedicou seu prêmio a Donald Trump, entregou sua medalha ao presidente americano na Casa Branca há duas semanas.

O Comitê Nobel lembrou então que este prêmio é "indissociável" da pessoa a quem foi concedido.