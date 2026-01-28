Índia confirma dois casos do vírus Nipah mas afirma que situação está sob controle

As autoridades indianas anunciaram uma "contenção oportuna" do mortal vírus Nipah após a confirmação de dois casos no estado de Bengala Ocidental.

O Nipah, que é transmitido de animais para humanos, não tem vacina e apresenta uma taxa de mortalidade que varia entre 40% e 75%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os sintomas incluem febre intensa, vômitos e infecção respiratória, mas os casos graves podem apresentar convulsões e inflamação cerebral que pode provocar coma. Os morcegos frugívoros são os portadores naturais do vírus e foram identificados como a causa mais provável dos surtos.

"Implementamos medidas reforçadas de vigilância, testes de laboratório e investigações de campo, o que permitiu a contenção oportuna dos casos", afirmou o Ministério da Saúde indiano em um comunicado divulgado na terça-feira.

As autoridades não divulgaram mais detalhes sobre os dois pacientes infectados.

"A situação está sob vigilância constante e foram adotadas todas as medidas de saúde pública necessárias", acrescenta a nota, que cita ainda a localização de 196 contatos relacionados com os casos e que todos testaram negativo.

O vírus Nipah foi identificado pela primeira vez em 1998, após a propagação entre criadores de porcos na Malásia.

Na Índia, o primeiro surto do Nipah foi registrado em Bengala Ocidental em 2001. Em 2018, pelo menos 17 pessoas morreram devido ao Nipah em Kerala e, em 2023, duas pessoas faleceram em consequência do vírus, no mesmo estado do sul do país.