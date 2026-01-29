Presidente da Colômbia insinua que Jesus Cristo tenha "feito amor" com Maria Madalena, e igrejas reagem

Gustavo Petro se autodeclara católico, mas não pratica a religião. ARNULFO FRANCO / AFP

A Igreja Católica e as comunidades evangélicas da Colômbia rejeitaram declarações do presidente Gustavo Petro nas quais afirma que Jesus Cristo teve relações sexuais, um tema sensível em um país profundamente religioso.

O mandatário afirmou, nesta quinta-feira (29), que Jesus Cristo "talvez fez amor" com Maria Madalena, em um discurso que incendiou as redes sociais.

— Um homem assim, sem amor, não poderia existir. Morreu rodeado de mulheres que o amavam, e eram muitas — disse o dirigente de esquerda, que se declara católico, embora não pratique.

De acordo com a doutrina cristã, Jesus Cristo levou uma vida de celibato, razão pela qual não teve relações sexuais nem vínculos sentimentais.

As declarações de Petro foram criticadas em um país onde 79% dos 50 milhões de habitantes se consideram católicos e 10% professam outras ramificações do cristianismo.

A Confederação Evangélica da Colômbia afirmou que as afirmações do presidente "deturpam a verdade histórica, bíblica e teórica". Também "constituem uma falta de respeito" com Jesus Cristo.

Por sua vez, a Conferência Episcopal da Igreja católica pediu "respeito, à não interferência e a proteção das pessoas em suas crenças".

"Nenhum funcionário nem outra pessoa está convocado a emitir conceitos de ordem teológica", escreveu em comunicado.