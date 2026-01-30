Guterres alerta para o risco de um 'colapso financeiro iminente' da ONU

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou nesta sexta-feira (30) para um "colapso financeiro iminente" da organização, em carta aos Estados-membros consultada pela AFP.

O chefe da ONU pediu especificamente a todos os países que "cumpram integral e prontamente suas obrigações de pagamento" ou "revisem minuciosamente as regras financeiras" da organização.

Os Estados Unidos, hostis ao multilateralismo defendido pela ONU, reduziram o financiamento de algumas agências nos últimos meses e negaram ou atrasaram alguns pagamentos obrigatórios.

"Já foram anunciadas oficialmente decisões de não honrar as contribuições obrigatórias que financiam uma parcela significativa do orçamento regular aprovado", lamentou Guterres.

Esses déficits orçamentários obrigam a organização a congelar contratações, atrasar pagamentos ou reduzir suas missões.

"A trajetória atual não é sustentável. Ela expõe a organização a riscos financeiros estruturais e impõe uma escolha drástica: ou os Estados-membros concordam com uma revisão completa de nossas regras financeiras, ou devem aceitar a perspectiva muito real de um colapso financeiro", escreveu Guterres.