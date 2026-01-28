FBI faz buscas em centro eleitoral que foi acusado por Trump de suposta fraude

Investigação envolve o pleito em que o presidente Trump (D) foi derrotado por Joe Biden (E). JIM WATSON,KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

O FBI cumpriu, nesta quarta-feira (28), um mandado de busca em um escritório eleitoral do condado de Fulton, na Geórgia, em ação relacionada à eleição presidencial de 2020 nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por uma autoridade policial com conhecimento da operação.

Agentes foram vistos entrando no Centro Eleitoral e Centro de Operações do condado, segundo a Fox News, que divulgou primeiro a realização da busca. O prédio foi inaugurado por autoridades estaduais em 2023.

De acordo com a autoridade, a investigação envolve o pleito em que o presidente republicano Donald Trump foi derrotado por Joe Biden. Desde então, Trump alega fraude eleitoral, embora não tenha apresentado provas. As informações são do g1.

Questionamentos sobre a operação foram encaminhados ao departamento de relações externas do condado, que não respondeu até o momento.

De maioria democrata e sede de Atlanta, o condado de Fulton deu larga vantagem a Biden na eleição de 2020, contribuindo para a vitória do democrata no Estado. Trump tentou reverter o resultado pressionando o secretário de Estado da Geórgia a “encontrar” votos que lhe permitissem reivindicar a vitória.