Explosão de origem desconhecida em cidade iraniana do Golfo

Uma explosão abalou neste sábado (31) um edifício na cidade iraniana de Bandar Abbas, na costa do Golfo, informou a imprensa estatal, sem determinar, até o momento, a origem da detonação.

A televisão estatal informou que a explosão ocorreu em um prédio de oito andares e destruiu dois pavimentos, assim como "vários veículos e lojas".

As equipes de resgate e os bombeiros estavam no local para prestar assistência, acrescentou a emissora pública.

A explosão acontece em um momento de grande tensão para o Irã, depois que o governo dos Estados Unidos enviou uma dezena de navios de guerra ao Oriente Médio e após as ameaças do presidente Donald Trump.

A agência oficial de notícias IRNA citou o diretor-geral de gestão de crises da província de Hormozgan, Mehrdad Hassanzadeh, que afirmou que a causa da explosão está sob investigação.

"Os feridos no incidente estão sendo levados ao hospital pelas equipes de emergência", acrescentou, sem relatar vítimas fatais.

Imagens exibidas pela televisão estatal mostraram a fachada do edifício destruída, com escombros espalhados ao redor.

Outros meios de comunicação iranianos publicaram informações semelhantes, também sem detalhar a causa da explosão.

Bandar Abbas fica na costa do Golfo, perto do Estreito de Ormuz, um ponto muito sensível por onde transitam o gás liquefeito e o petróleo procedentes do Golfo.

Após a divulgação de boatos na internet, a Guarda Revolucionária, o exército de elite da República Islâmica, desmentiu que seus edifícios na província de Hormozgan foram atacados.

Em outro incidente, um vazamento de gás provocou uma explosão na cidade de Ahvaz, na região de Khuzestan, sudoeste do país. Quatro pessoas morreram.

As equipes de resgate começaram a retirar os escombros para socorrer pessoas que ficaram presas sob os destroços, informou a televisão estatal.