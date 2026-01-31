Explosão atinge prédio em cidade estratégica no Estreito de Ormuz, no Irã

Uma pessoa morreu e outras 14 ficaram feridas, segundo agências de notícias. ATTA KENARE / AFP

Uma explosão destruiu veículos, lojas e ao menos dois andares de um prédio de oito pavimentos em Bandar Abbas, cidade portuária no Estreito de Ormuz, no sul do Irã, informou neste sábado (31) a mídia estatal iraniana. Ainda não se sabe o que causou o explosão, segundo o g1. Agências de notícias do país falam em uma morte e 14 feridos.

A Guarda Revolucionária, força militar de elite do Irã responsável por proteger o regime dos aiatolás, negou rumores de que um comandante da Marinha teria sido alvo da explosão e assassinado.

O governo iraniano está em alerta máximo para um ataque dos EUA ou de Israel por conta da escalada de tensões causada pelo presidente Donald Trump. A fim de pressionar por um acordo nuclear, a Casa Branca enviou ao Oriente Médio uma dezena de navios de guerra.

No início deste sábado, o presidente iraniano Masoud Pezeshkian acusou os líderes dos EUA, de Israel e da Europa de fomentarem tensões nos recentes protestos que tomaram conta do país e "provocarem" a população. Confrontos entre forças de segurança e manifestantes deixaram cerca de 6 mil mortos, segundo associações de defesa dos direitos humanos, e aumentaram a pressão sobre o regime dos aiatolás.

O porto de Bandar Abbas fica no Estreito de Ormuz, considerado o corredor comercial marítimo mais importante do mundo para navios petroleiros. O barril de petróleo do tipo brent, referência no mercado, saltou para a maior cotação de desde junho de 2025 por conta das trocas de ameaças entre Irã e EUA.



