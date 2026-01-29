Mundo

Tensão crescente
Notícia

Exército iraniano adiciona 1 mil drones ao arsenal e promete "resposta esmagadora" a qualquer ataque dos EUA

Reforço no armamento ocorre em meio ao envio de tropas norte-americanas para o Oriente Médio e ameaças de Donald Trump

AFP

