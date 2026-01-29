Exército iraniano adiciona 1 mil drones ao arsenal e promete "resposta esmagadora" a qualquer ataque dos EUA

Painel com tema anti-Estados Unidos exposto em ponto movimentado de Teerã. ATTA KENARE / AFP

O Exército do Irã acrescentou nesta quinta-feira (29) 1 mil drones aos seus regimentos de combate, enquanto o comandante da força prometeu uma "resposta esmagadora" a qualquer ataque. A informação foi divulgada pela televisão estatal, após os Estados Unidos deslocarem uma força de ataque para águas da região.

“De acordo com as ameaças que estamos enfrentando, manter e ampliar vantagens estratégicas para um combate rápido e uma resposta esmagadora a qualquer invasão está sempre na agenda do Exército”, afirmou o comandante do Exército iraniano, Amir Hatami, citado pela televisão estatal.

Troca de ameaças

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cobra a assinatura de um acordo para limitar o programa nuclear do Irã. Na quarta-feira (28), o republicano afirmou que ordenou o envio de tropas para o Oriente Médio, segundo ele, maior dos que a usada na operação militar que os Estados Unidos realizaram para capturar Nicolás Maduro na Venezuela.

"É uma frota maior, liderada pelo magnífico porta-aviões Abraham Lincoln, do que a enviada à Venezuela. Assim como no caso da Venezuela, está pronta, disposta e apta a cumprir sua missão rapidamente, com velocidade e violência, se necessário", escreveu Trump na rede Truth Social. Ele ainda disse esperar que o Irã "se sente à mesa de negociações o mais rápido possível".

Em resposta, o Irã prometeu uma resposta imediata aos Estados Unidos em caso de ataque e que um ataque ao país será considerado "o início de uma guerra".