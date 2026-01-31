EUA: Trump diz que suposta fraude em Minnesota é bem maior que os US$ 19 bi esperados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou citar uma investigação a respeito de uma suposta fraude no sistema de assistência social em Minnesota para justificar a atuação federal no Estado, que virou foco da atuação dos agentes do Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira americana (ICE, na sigla em inglês).

Em publicação na rede social Truth, ele disse que "o roubo e a fraude em Minnesota são muito maiores do que os 19 bilhões de dólares originalmente projetados" e acusou o governo anterior, do democrata Joe Biden, de conhecer o suposto esquema e "não fazer absolutamente nada a respeito".

Ele afirmou ainda que a deputada democrata Illhan Omar de "golpista" e disse que ela e seus amigos "deveriam estar todos na prisão agora ou, pior ainda, serem enviados de volta para a Somália". A congressista não nasceu nos Estados Unidos, mas é cidadã norte-americana e tem sido alvo frequente de ataques de Trump.

Na terça-feira, 27, ela foi alvo de um ataque de um homem que usou uma seringa para atirar um líquido desconhecido durante um comício em Minneapolis. O agressor foi preso.