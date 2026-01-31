EUA entram em nova paralisação orçamentária; entenda

Senado votou projeto orçamentário na sexta-feira (30), e Câmara dos Representantes deve apreciar texto na segunda. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Os EUA entraram na meia-noite deste sábado (31) em situação de paralisação orçamentária, que desta vez deve durar pouco, até uma votação prevista para esta segunda-feira (2) no Congresso americano. O novo fechamento parcial do governo ocorre três meses após o "shutdown" mais longo da história do país, em outubro e novembro do ano passado.

Embora o Senado americano tenha aprovado algumas horas antes um projeto de orçamento, ainda está pendente a aprovação do texto na Câmara dos Representantes, com uma votação que será realizada no início da semana para pôr fim ao fechamento.

As consequências, portanto, devem ser mínimas, já que o bloqueio pode durar apenas um fim de semana, sem que muitos funcionários sejam enviados para licença sem vencimento.

O que atrasou o acordo foi a resistência da oposição democrata em aprovar verba orçamentária para o Departamento de Segurança Interna (DHS), após a morte a tiros de dois manifestantes durante as operações anti-imigração do governo de Donald Trump no Estado de Minnesota.

O texto validado na sexta-feira no Senado com 71 votos a favor e 29 contra é resultado de um acordo entre o magnata republicano e os senadores democratas. A oposição aceitou aprovar cinco das seis seções do texto orçamentário, enquanto a parte correspondente ao DHS será objeto de novas negociações durante as próximas duas semanas.

43 dias

Devido às regras em vigor no Senado, eram necessários 60 votos de 100 para aprovar um projeto de orçamento. Os republicanos, embora tenham maioria na Casa, precisavam, portanto, do apoio de vários membros da oposição para aprovar o orçamento.

Embora o "shutdown" tenha entrado em vigor, é provável que não se repita o que ocorreu no ano passado, quando os EUA viveram o fechamento do governo mais longo de sua história.