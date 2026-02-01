Embaixadora dos EUA chega à Venezuela para reabrir missão diplomática após sete anos

A embaixadora dos Estados Unidos, Laura Dogu, chegou a Caracas neste sábado, 31, para reabrir a missão diplomática norte-americana na Venezuela após sete anos de relações rompidas. A medida ocorre quase um mês após uma ação militar ordenada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, destituir o então líder Nicolás Maduro do cargo.

"Minha equipe e eu estamos prontos para trabalhar", disse Dogu em uma mensagem postada pela conta da Embaixada dos EUA na Venezuela no X. Também foram postadas fotos dela ao desembarcar no aeroporto de Maiquetia.

A Venezuela e os Estados Unidos romperam relações diplomáticas em fevereiro de 2019 em uma decisão de Maduro e fecharam suas embaixadas mutuamente depois que Trump deu apoio público ao parlamentar Juan Guaidó em sua reivindicação de ser o presidente interino da nação em janeiro daquele ano.

O ministro do Interior, Diosdado Cabello, um dos políticos mais poderosos da Venezuela e leal a Maduro, disse no início de janeiro que a reabertura da embaixada dos EUA daria ao governo venezuelano uma maneira de supervisionar o tratamento do presidente deposto, que está preso nos EUA.

O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, disse em uma mensagem no Telegram que a chegada de Dogu faz parte de um cronograma conjunto para "lidar e resolver as diferenças existentes através do diálogo diplomático, com base no respeito mútuo e no direito internacional".

Dogu, que também foi embaixadora na Nicarágua e em Honduras, chegou à Venezuela um dia após a presidente interina do país, Delcy Rodríguez, anunciar um projeto de lei de anistia para libertar prisioneiros políticos. Essa medida foi uma das principais demandas da oposição venezuelana. Fonte: Associated Press