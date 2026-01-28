Elie Saab celebra noites douradas em Paris e IA invade desfile de alta-costura

O estilista libanês Elie Saab apresentou uma coleção repleta de dourados e transparências nesta quarta-feira (28), em Paris, em uma Semana de Alta-Costura que também abriu espaço para um desfile virtual criado com inteligência artificial.

Saab, conhecido como um dos estilistas preferidos nos tapetes vermelhos, levou ao Palais de Chaillot, ao lado da Torre Eiffel, trajes espetaculares inspirados nas "noites douradas de verão" dos anos 1970.

Ajustados aos corpos, os looks são praticamente inteiros cobertos por pedrarias, principalmente douradas e prateadas. Alguns trazem detalhes em plumas e toques florais em violeta e amarelo.

"As texturas tecidas se fundem com estampas abstratas. Os motivos étnicos recebem brilhantes cascatas de cristais como acabamentos, a prata se mistura com o ouro", explica a nota de imprensa do criador.

Várias silhuetas, com decotes vertiginosos, são acompanhadas por coletes delicados, alguns de pele. Outras terminam em franjas que, com o movimento, acentuam o brilho da peça.

A paleta de cores transita entre dourados luminosos e tonalidades brilhantes fechadas, com exceção de um vestido em lavanda.

Entre as modelos que desfilaram, Deva Cassel, filha dos atores Monica Bellucci e Vincent Cassel, exibiu um impressionante modelo com saia volumosa e grande decote em tons dourados.

Horas antes, o estilista francês Alexis Mabille apresentou sua nova coleção, 100% virtual, criada graças a um sistema de IA.

"É inédito no mundo", assegurou à AFP o estilista, ao fim do desfile, que foi na realidade um filme imersivo projetado em um corredor repleto de telas do famoso cabaré Lido.

Para a criação dos trajes, Mabille disse que trabalhou como de costume: "Desenhei minhas peças, escolhi meus tecidos, criei meus bordados, fiz meu moodboard", antes da IA assumir para modelar o conjunto.

Nenhuma dos cerca de trinta trajes apresentados existe fisicamente, tampouco as modelos que os exibiram, com exceção da primeira aparição, clone digital de sua amiga Diana Gartner, e da última, que representa a mãe do estilista, Mireille, rejuvenescida para a ocasião.