Donald Trump indica Kevin Warsh para a presidência do Fed

Kevin Warsh é ex-membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve. KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou nesta sexta-feira (30) Kevin Warsh, ex-membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve, para ser o próximo presidente do banco central americano. Ele deve substituir o atual presidente do Fed, Jerome Powell, cujo mandato se encerra em maio.

"Conheço Kevin há muito tempo e não tenho dúvidas de que ele será lembrado como um dos grandes presidentes do Fed, talvez o melhor", escreveu Trump no Truth Social. "Além de tudo, ele tem o perfil ideal para o cargo e nunca decepcionará", acrescentou.





A indicação será submetida à votação no Senado, onde os republicanos têm a maioria dos assentos. Desde que voltou à presidência, há um ano, Trump entrou em conflito direto com Powell para exigir a redução das taxas de juros.

Em sua última reunião nesta semana, o Fed optou por manter as taxas de juros de referência inalteradas, na faixa de 3,50% a 3,75%. Trump também tentou destituir a diretora do Fed, Lisa Cook, enquanto o seu governo iniciava uma investigação sobre Powell a respeito da reforma da sede do banco.

Quem é Kevin Warsh

De acordo com o anúncio de Trump, Kevin Warsh atua como pesquisador visitante em economia no Instituto Hoover e é professor da Escola de Negócios da Universidade de Stanford. Além disso, é sócio da gestora de recursos Duquesne Family Office, ao lado do investidor Stanley Druckenmiller.