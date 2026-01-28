Deslizamento deixa cidade à beira de precipício na Itália; mais de mil pessoas são evacuadas

Mais de mil pessoas foram evacuadas na ilha da Sicília, na Itália, depois que um trecho de quatro quilômetros de um penhasco desmoronou durante uma tempestade, deixando casas à beira do abismo. O solo seguiu cedendo devido à chuva que encharcou a região nos últimos dias, afirmou o prefeito da cidade montanhosa de Niscemi, no sul da ilha, na segunda-feira (26).

Não houve registro de mortes ou feridos após o deslizamento de terra, ocorrido no domingo (25).

— A situação continua a piorar porque novos desmoronamentos foram registrados — disse o prefeito Massimiliano Conti à imprensa local.

Imagens gravadas pela agência de vídeo Local Team mostraram uma estreita seção vertical do penhasco se desprendendo, provocando o colapso de um prédio que já havia sido parcialmente destruído. A parte dianteira de um carro podia ser vista ao lado, com dois pneus suspensos no ar sobre a borda do penhasco. O deslizamento cobriu a estrada que dá acesso à cidade.

Conti afirmou que as autoridades locais estavam trabalhando em conjunto com a polícia, os bombeiros e a Defesa Civil para avaliar os próximos passos, incluindo a retomada das aulas, que foram suspensas na segunda-feira.

— A situação é crítica — ressaltou o prefeito.

A Defesa Civil italiana informou que todos os moradores em um raio de quatro quilômetros da área do deslizamento foram evacuados. Niscemi, que tem uma população de mais de 27 mil habitantes, está localizada a cerca de 28 quilômetros do litoral da cidade de Gela, no sul da Sicília.

Leia Mais Tiroteio envolvendo agente da Patrulha de Fronteira dos EUA deixa baleado em estado grave no Arizona

Áreas costeiras da ilha foram atingidas na semana passada pela tempestade Harry, que danificou estradas à beira-mar e residências. Na segunda-feira, o presidente da região, Renato Schifani, estimou os custos dos danos — incluindo os causados pelo deslizamento em Niscemi — em mais de 1,5 bilhão de euros.