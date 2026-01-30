Departamento de Justiça dos EUA abre investigação sobre direitos civis na morte de Alex Pretti

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) abriu nesta sexta-feira, 30, uma investigação federal por possíveis violações de direitos civis na morte de Alex Pretti, morador de Minneapolis baleado no último sábado, 24, por agentes da Patrulha de Fronteira, segundo autoridades federais.

"Nós estamos analisando tudo o que possa esclarecer o que aconteceu naquele dia e também nos dias e semanas que antecederam o ocorrido", afirmou o vice-procurador-geral, Todd Blanche.

Blanche não detalhou os motivos que levaram o DOJ a abrir a investigação no caso de Pretti, mas disse que uma apuração semelhante não foi considerada necessária na morte de Renee Good, baleada por um agente da Imigração e Alfândega em Minneapolis, em 7 de janeiro.

Segundo ele, a Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça não investiga todos os casos de tiros envolvendo autoridades policiais e atua apenas quando há circunstâncias e fatos que "justifiquem uma investigação".

Também nesta sexta, o Departamento de Segurança Interna informou que o FBI ficará responsável pela condução da investigação federal. Ainda não está claro se o FBI irá compartilhar informações e provas com investigadores do estado de Minnesota, que, até o momento, foram excluídos da apuração federal.

*Com informações da Associated Press.