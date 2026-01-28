Departamento de Energia dos EUA anuncia realinhamento de programa de minerais críticos

O Escritório de Inovação em Minerais Críticos e Energia (CMEI, na sigla em inglês) do Departamento de Energia dos EUA formalizou nesta quarta-feira, 28, o realinhamento de uma série de programas relacionados a minerais críticos, manufatura, códigos e normas federais, e pesquisa e desenvolvimento de tecnologia energética.

Segundo comunicado da agência, o realinhamento reflete o compromisso da administração Trump em fortalecer as cadeias de suprimento de minerais críticos do país para reforçar a segurança nacional, promover a acessibilidade e restabelecer a liderança americana em inovação energética.

"Nossos novos desafios energéticos exigem uma nova orientação para os programas federais que estão melhor posicionados para enfrentá-los", disse a Secretária Assistente de Energia, Audrey Robertson. "Sob este realinhamento, o Departamento pode direcionar seus recursos de forma mais eficaz para atender a um aumento sem precedentes na demanda por energia e pelos minerais críticos que sustentam a economia moderna".