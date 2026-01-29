Democratas no Senado bloqueiam pacote de financiamento do governo para controle de imigração

Democratas bloquearam nesta quinta-feira, 29, a legislação para financiar o Departamento de Segurança Interna e várias outras agências, enquanto continuavam a negociar com os republicanos e a Casa Branca novas restrições para a onda de medidas de fiscalização da imigração do presidente Donald Trump.

A votação, com placar de 55 a 45, ocorreu enquanto os democratas ameaçaram uma paralisação parcial do governo quando o dinheiro acabasse na próxima sexta-feira, 30. Mas Trump disse pouco antes da votação que "não queremos uma paralisação" e que os dois lados estavam discutindo um possível acordo para separar o financiamento da segurança interna do resto da legislação e financiá-lo por um curto período.

Dois manifestantes foram mortos por agentes federais neste mês em Minneapolis, gerando uma onda de protestos pelo país. Democratas apresentaram uma lista de exigências na quarta-feira, incluindo que os policiais tirem suas máscaras, se identifiquem e obtenham mandados de prisão. Se essas exigências não forem atendidas, democratas afirmam que estão preparados para bloquear o amplo projeto de lei de gastos, negando aos republicanos os votos necessários para aprová-lo e provocando uma paralisação (shutdown).

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, de Nova York, disse que os democratas não darão os votos necessários até que a Agência de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) seja "controlada e reformulada" e que este é "o momento da verdade". "O povo americano apoia a aplicação da lei. Apoia a segurança nas fronteiras. Não apoia o ICE aterrorizando as nossas ruas e matando cidadãos americanos", afirmou Schumer.

Ele pressionou os republicanos e a Casa Branca a retirar o financiamento da Segurança Interna do resto do projeto de lei, que inclui verbas para o Departamento de Defesa e outras agências. No acordo em discussão, a Segurança Interna continuaria a ser financiada, mas por um curto período de tempo, para permitir negociações sobre as exigências dos democratas. Outras agências incluídas no projeto de lei seriam financiadas até o final de setembro.