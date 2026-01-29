'Czar' da fronteira de Trump promete 'restabelecer lei e ordem' em Minneapolis

O 'czar' da fronteira de Donald Trump comprometeu-se, nesta quinta-feira (29), a "restabelecer a lei e a ordem" em Minneapolis, no norte dos Estados Unidos, abalada desde o início de janeiro pela morte de dois cidadãos americanos pelas mãos de agentes federais.

"A segurança da população é primordial", afirmou Tom Homan em entrevista coletiva, em sua primeira manifestação pública desde que foi enviado ao estado de Minnesota pelo presidente americano no começo da semana, para apaziguar as tensões enquanto prossegue a política anti-imigração.

Homan disse que Trump quer que a situação em Minneapolis "se resolva", mas reconheceu que "certas melhorias" são necessárias para a realização das operações contra a imigração.