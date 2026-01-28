Mundo

Imigração nos EUA

Deputada de origem somali é atacada com líquido desconhecido durante comício em Minneapolis; veja vídeo

Agressor identificado como Anthony Kazmierczak, 55 anos, foi detido segundos após o ataque. Ninguém se feriu

AFP

Cecilia SANCHEZ e Octavio JONES

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS