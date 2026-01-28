Deputada de origem somali é atacada com líquido desconhecido durante comício em Minneapolis; veja vídeo

Agressor transportava o líquido em uma seringa. OCTAVIO JONES / AFP

A deputada democrata Ilhan Omar foi atacada durante um encontro com eleitores em Minneapolis, no Estado de Minnesota. Com uma seringa, um homem ejetou um líquido fétido ainda não identificado contra ela, que frequentemente é alvo de críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O caso ocorreu na terça-feira (27). Segundos depois do ataque, a parlamentar confrontou seu agressor e prosseguiu com seu discurso.

A representante de origem somali pedia a demissão da secretária de Segurança Interna após a morte de dois cidadãos americanos em ações de agentes de imigração durante protestos contra as fiscalizações naquele estado.

O agressor, identificado pela polícia como Anthony Kazmierczak, 55 anos, conseguiu atingir Ilhan com o líquido, que estava dentro de uma seringa, antes de ser imobilizado e expulso do comício. A congressista saiu ilesa, segundo as autoridades. Dois homens rapidamente o imobilizaram, o que gerou gritos de "Fora, nazistas" enquanto o retiravam do recinto.

No entanto, antes mesmo da detenção, a deputada deu um passo rápido em direção ao agressor com o punho erguido. Em seguida, retomou sua fala.

— Esta é a realidade que pessoas como esse homem desagradável não entendem: Minnesota é forte e permaneceremos resilientes diante do que tentem lançar contra nós — disse a congressista no encontro com seus eleitores.

O suspeito foi detido por agressão de terceiro grau e foi aberta uma investigação, de acordo com a polícia.

Segundo uma testemunha, os presentes se perguntaram: "Isto está mesmo acontecendo?".