"Condição deplorável": quem é o brasileiro detido pelo ICE nos EUA e o que se sabe sobre o caso

Matheus Silveira foi preso em novembro de 2025 durante entrevista para obtenção do green card e transferido para um centro na Louisiana; esposa denuncia falta de informações e problemas nas condições de detenção

