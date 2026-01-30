Irã diz que aceita retomar negociação sobre programa nuclear desde que ocorra "de forma justa" 

Declaração foi dada pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, durante reunião na Turquia. HANDOUT / TURKISH FOREIGN MINISTRY / AFP

O Irã está disposto a retomar as negociações sobre seu programa nuclear com os Estados Unidos caso ocorram "em pé de igualdade", indicou o seu ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, nesta sexta-feira (30) na Turquia.

O ministro iraniano se reuniu com o seu contraparte turco, Hakan Fidan, que busca evitar um eventual ataque dos Estados Unidos ao vizinho Irã, o que poderia desestabilizar a região.

Esta é a primeira visita ao exterior de Araghchi desde que uma onda de protestos eclodiu no Irã entre dezembro e janeiro, e que foi reprimida pelo regime.

A viagem ocorre em um contexto de máxima tensão para o governo iraniano, dado o envio de navios de guerra americanos ao Oriente Médio e a decisão da União Europeia de incluir a Guarda Revolucionária, seu exército de elite, na lista de organizações terroristas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que "espera não ter que utilizar" a força naval contra Teerã, e o Irã advertiu que atacaria "instantaneamente" os porta-aviões e as bases americanas na região em caso de ataque.

— Se as negociações forem justas e (ocorrerem) em pé de igualdade, a República Islâmica do Irã está disposta a participar — declarou Araghchi nesta sexta-feira em Istambul.

O chanceler insistiu que Teerã "nunca buscou obter armas nucleares", mas ressaltou que as capacidades de defesa e os mísseis iranianos "nunca serão objeto de negociação".

— A segurança do povo iraniano não diz respeito a mais ninguém —assinalou, detalhando que, por ora, "não há nenhum encontro programado" com os americanos.

Hakan Fidan considerou, por sua vez, que a retomada deste diálogo nuclear é "vital para apaziguar as tensões regionais" e indicou que as conversas "também abrirão caminho para um levantamento das sanções impostas ao Irã".

Mediação da Turquia

A Turquia, membro da Otan que mantém relações sólidas com o Irã, deseja evitar uma escalada militar às portas de seu território, o que poderia desencadear também um novo fluxo de migrantes ao longo dos 550 km de fronteira que compartilha com a República Islâmica.

Neste sentido, o ministro turco das Relações Exteriores afirmou que o governo americano deve resistir à pressão de Israel, seu aliado, para que seja feito o ataque ao Irã.

— Constatamos que Israel tenta convencer os Estados Unidos a lançar um ataque militar contra o Irã (...) Esperamos que a administração americana demonstre bom senso — declarou Fidan.