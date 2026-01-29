Chanceler dinamarquês destaca conversas 'muito construtivas' com EUA sobre Groenlândia

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, disse nesta quinta-feira (29) que está "mais otimista" após conversas "muito construtivas" com os Estados Unidos sobre a Groenlândia.

"Tivemos ontem [quarta-feira] a primeira reunião de alto nível em Washington sobre o tema groenlandês", disse Rasmussen antes de um encontro da UE em Bruxelas.

"Correu bem, em um ambiente e tom muito construtivos, e novas reuniões estão sendo planejadas", assegurou.

"Não é que as coisas estejam resolvidas, mas estão bem", disse Rasmussen, que acrescentou: "Hoje estou um pouco mais otimista do que há uma semana".

As conversas ocorrem depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter recuado na semana passada em suas ameaças de se apoderar da Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca, membro da UE e da Otan.

"Houve um desvio. As coisas estavam escalando, mas agora voltamos ao bom caminho", disse o diplomata dinamarquês.

As ameaças de Trump sobre a Groenlândia mergulharam a Otan em sua pior crise em anos. No entanto, Trump deixou a ideia de lado após afirmar que havia alcançado um "acordo-quadro" com o chefe da Otan, Mark Rutte, para garantir uma maior influência americana.

"Eu disse em muitas ocasiões que, é claro, compartilhamos as preocupações de segurança dos Estados Unidos com relação ao Ártico; isso é algo que queremos resolver em estreita cooperação", disse Rasmussen.

Como parte do compromisso com Washington, espera-se que a Otan reforce suas atividades no Ártico.

Dinamarca e Groenlândia poderão ainda renegociar com o governo Trump um tratado de 1951 sobre a mobilização de tropas americanas na ilha.