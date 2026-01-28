Destroços de avião que estava desaparecido na Colômbia são encontrados; 15 pessoas morreram na queda

Destroços foram encontrados em região montanhosa. Redes Sociais / Reprodução

Foi encontrado o avião colombiano que estava desaparecido desde o início da tarde desta quarta-feira (28). A aeronave caiu no nordeste do país, perto da fronteira com a Venezuela. O acidente resultou na morte de 15 pessoas.

O voo operado pela Satena, companhia aérea estatal colombiana, decolou da cidade fronteiriça de Cúcuta e tinha duração prevista de cerca de 23 minutos, mas a aeronave perdeu contato pouco antes do pouso, por volta do meio-dia (14h de Brasília).

— Não há sobreviventes — disse à AFP um funcionário da Aeronáutica Civil Colombiana, órgão responsável pela segurança aérea no país.

A região em que o avião caiu trata-se de uma zona montanhosa, de clima muito variável e com vastas áreas controladas pela guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN).

A AFP entrou em contato com a Searca, empresa proprietária do avião, segundo o Ministério dos Transportes, mas a companhia não quis comentar o acidente.