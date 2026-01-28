Avião desaparece na Colômbia com 15 pessoas a bordo

Um avião comercial com 15 pessoas a bordo, inclusive um legislador, desapareceu na Colômbia, perto da fronteira com a Venezuela, informou a companhia aérea estatal Satena nesta quarta-feira (28).

A aeronave decolou com 13 passageiros e dois tripulantes da cidade fronteiriça de Cúcuta e voava com destino ao município vizinho de Ocaña, uma viagem de 23 minutos, mas perdeu o contato com as torres de controle momentos antes de sua aterrissagem.

A região é montanhosa e tem um clima muito variável, com vastas áreas controladas pelos guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN).

A aeronave "tinha sua aterrissagem prevista por volta das 12h05" locais (14h05 de Brasília), informou a companhia aérea em um comunicado. Os protocolos de segurança e rastreamento foram ativados, segundo a autoridade aérea.

A última localização da aeronave foi registrada em uma zona montanhosa na região de Norte de Santander, situada entre 1.000 e 1.300 metros de altitude, segundo o rastreador de voos Flight Radar.

Segundo o congressista Wilmer Carrillo, viajavam no avião um candidato à Câmara Baixa (deputados) e um congressista com um assento de paz, uma posição especial surgida do Acordo de Paz assinado com a antiga guerrilha das Farc em 2016 para garantir a representação legislativa das vítimas do conflito armado.

Carrillo disse no X ter recebido a informação "com preocupação". Na aeronave "viajava meu companheiro, Diógenes Quintero (congressista), Carlos Salcedo (candidato) e suas respectivas equipes".

A AFP contactou a empresa Searca, que opera a aeronave, mas a companhia não quis fazer comentários sobre seu desaparecimento.

O avião desaparecido é um Beechcraft 1900, modelo de fabricação americana que pode alcançar a velocidade máxima de aproximadamente 400 km/h.