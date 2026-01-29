As bases militares dos EUA no Oriente Médio

Estados Unidos e Irã parecem estar se movendo em direção a um conflito militar, após declarações do presidente Donald Trump de que Washington está "disposto e capaz" de bombardear seu arqui-inimigo, enquanto Teerã ameaçou com uma "resposta devastadora".

A retaliação iraniana a um ataque americano seria atacar forças dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Exército iraniano advertiu nesta quinta-feira (29) que há "muitas" bases americanas ao alcance de seus mísseis.

A seguir, a AFP examina as maiores concentrações de forças dos Estados Unidos no Oriente Médio, que estão sob as ordens do Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos (CENTCOM).

- Bahrein -

O pequeno reino do Golfo abriga uma instalação conhecida como Atividade de Apoio Naval do Bahrein, onde estão baseadas a Quinta Frota da Marinha e o quartel-general das Forças Navais dos Estados Unidos.

O porto de águas profundas do Bahrein pode receber os maiores navios militares americanos, como porta-aviões. A Marinha dos Estados Unidos utiliza a base no país desde 1948, quando a instalação era operada pela Marinha Real britânica.

Vários navios americanos têm o Bahrein como porto-base, incluindo navios antiminas e embarcações de apoio logístico.

- Iraque -

Os Estados Unidos mantêm tropas na região autônoma curda do Iraque como parte de uma coalizão internacional contra o grupo Estado Islâmico, mas essa missão está prevista para terminar em setembro de 2026, após um acordo entre Washington e Bagdá.

No âmbito desse mesmo acordo, as forças americanas concluíram sua retirada de instalações federais no Iraque, cujo governo é um aliado próximo do Irã, mas também um parceiro estratégico de Washington.

Após o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023, forças americanas no Iraque e na Síria foram atacadas repetidamente por milícias pró-Irã, mas responderam com bombardeios contundentes contra alvos ligados a Teerã, e os ataques diminuíram em grande parte.

- Kuwait -

O Kuwait abriga várias bases americanas, incluindo Camp Arifjan, onde se encontra o quartel-general avançado do componente do Exército dos Estados Unidos do CENTCOM.

O Exército americano também dispõe de estoques de equipamentos e suprimentos no país. A Base Aérea Ali al-Salem abriga a 386ª Ala Expedicionária Aérea, que o Exército descreve como o "principal centro de transporte aéreo e porta de entrada para fornecer poder de combate às forças conjuntas e da coalizão" na região.

Além disso, os Estados Unidos mantêm drones no Kuwait, incluindo os MQ-9 Reaper.

- Catar -

A base aérea de Al Udeid, no Catar, abriga os componentes avançados do CENTCOM, assim como as forças aéreas e as forças de operações especiais do comando.

Ela também recebe aviões de combate rotativos e a 379ª Ala Expedicionária Aérea, que, segundo o Exército, inclui "transporte aéreo, reabastecimento em voo, inteligência, vigilância e reconhecimento, e meios de evacuação aeromédica".

O Irã lançou mísseis contra Al Udeid no mês de junho passado, após ataques americanos contra instalações nucleares iranianas.

- Síria -

Os Estados Unidos mantêm há anos tropas na Síria como parte dos esforços internacionais contra o grupo Estado Islâmico, que surgiu da guerra civil síria para invadir grande parte desse país e do vizinho Iraque.

Evidenciando os perigos enfrentados pelas forças americanas no país, dois soldados dos Estados Unidos e um intérprete civil foram mortos na Síria, em dezembro, em um ataque atribuído ao Estado Islâmico.

- Emirados Árabes Unidos -

A base aérea de Al Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos, abriga a 380ª Ala Expedicionária Aérea dos Estados Unidos, uma força composta por dez esquadrões de aeronaves e que também inclui drones como os MQ-9 Reaper.

Aviões de combate têm operado de forma rotativa em Al Dhafra, que também abriga o centro das Forças Aéreas dos Estados Unidos para "treinamento avançado em guerra aérea".